«МЮ» готов взять форварда «Эспаньола» де Томаса на замену Роналду, цена — € 30 млн

Нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас входит в сферу интересов английского «Манчестер Юнайтед», который находится в поисках футболиста для замены форварда Криштиану Роналду, желающего покинуть клуб. Об этом сообщает COPE. По сведениям источника, сделка по 27-летнему де Томасу оценивается в € 30 млн.

Де Томас оказался в «Эспаньоле» в январе 2020 года, перейдя из «Бенфики» за € 22,5 млн. С тех пор Рауль забил 45 голов и отдал шесть результативных передач в 89 матчах. Соглашение между нападающим и каталонским клубом истекает в 2026 году. В ноябре 2021-го де Томас дебютировал за сборную Испании (четыре матча, без результативных действий).



«Эспаньол» по итогам сезона-2021/2022 финишировал в турнирной таблице чемпионата Испании на 14-м месте.

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