«Манчестер Юнайтед» выразил заинтересованность в приобретении Икарди

Английский «Манчестер Юнайтед» хочет пополнить свой состав нападающим «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди и уже связался с его кружением для обсуждения трансфера аргентинца, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье не возражает против продажи футболиста.

Сообщается, что сам Икарди также не против переезда в Англию.

Напомним, Мауро Икарди перешёл в «ПСЖ» из «Интера» в июле 2020 года. Французский клуб заплатил за форварда € 50 млн. В прошедшем сезоне Икарди провёл за клуб 24 матча в Лиге 1, записав на свой счёт четыре забитых мяча и не отметившись результативными передачами. На его счету также две игры и один гол в Кубке Франции и три безрезультативных матча в Лиге чемпионов прошлого сезона. В текущем сезоне Икарди не провёл за «ПСЖ» ни одного матча.

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