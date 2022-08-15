Мохамед Конате: очень хочу пообщаться с Кадыровым. Думаю, он разбирается в футболе
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Нападающий «Ахмата» и сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате предположил, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров хорошо разбирается в футболе. Футболист выразил желание пообщаться с Кадыровым, а также высказался по поводу введения Fan ID.
«Знаю ли я, кто такой Рамзан Кадыров? Конечно, знаю. Никогда не общался с ним, но очень хочу пообщаться. Думаю, он разбирается в футболе. Я его видел.
Fan ID — хорошо или плохо? Не знаю, мне кажется, это странно. Сложно сказать. Хочу видеть много людей на трибунах. Вся наша команда оформила данную карту», — приводит слова Конате «РБ Спорт».
Напомним, в пяти матчах нового сезона чемпионата России «Ахмат» набрал восемь очков, что позволяет грозненской команде занимать восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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