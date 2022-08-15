Какие у «Спартака» шансы на чемпионство? Лидеры после пяти туров не всегда брали титул

В РПЛ прошло уже пять туров, по итогам которых начала проявляться группа лидеров. Пятёрка сейчас выглядит так: первое место занимает «Спартак», который набрал 13 очков, вторым идёт «Зенит» (11), далее — «Ростов» (11), ЦСКА (10) и «Сочи» (9).
Турнирная таблица РПЛ
Как думаете, сколько раз за последние десять лет команда, которая по итогам пяти туров шла первой, в итоге брала чемпионство? Мы изучили! И вот спойлер: такое случалось часто. А вот пятёрка лидеров к концу сезона порой менялась довольно неожиданно.
Небольшое предупреждение: это ретроспектива ради интереса, а не поиска каких-то скрытых смыслов.
Первое место: по итогам пятого тура vs финал сезона
За десять сезонов команда, которая по итогам пяти туров шла первой, шесть раз стала чемпионом. В сезоне-2014/2015 «Зенит» начал с пяти побед (15 очков) и закончил чемпионат с 67 очками – отрыв от второго места составил семь очков. Похожая история была в следующем розыгрыше, когда ЦСКА тоже стартовал с победной пятиматчевой серии и завершил сезон на первом месте с 65 очками. Правда, отрыв был сильно меньше – «Ростов» отставал всего на два очка, и судьба чемпионства решалась в последнем туре: ЦСКА тогда обыграл «Рубин» в Казани и всё же забрал золотые медали.
«Спартак» в сезоне-2016/2017 шёл первым по итогам пяти туров и там же в итоге остался, завоевав чемпионство досрочно. Чуть помог «Зенит», который подступал к первой строчке, но не смог обыграть «Ахмат» дома.
«Спартак» празднует чемпионство
Фото: РИА Новости
В сезоне-2017/2018 по итогам пяти туров «Зенит» и «Локомотив» набрали по 13 очков, но первой формально была петербургская команда (из-за разницы мячей). Однако чемпионом всё же стал «Локо», а вот «Зенит» рухнул на пятую строчку.
Потом было три сезона гегемонии «Зенита», и только в прошлом розыгрыше после пяти туров на первую строчку вырвалось «Динамо». Отрыв, правда, был совсем небольшой – всего одно очко.
|первое место
|2012/2013
|2013/2014
|2014/2015
|2015/2016
|2016/2017
|2017/2018
|2018/2019
|2019/2020
|2020/2021
|2021/2022
|после пяти туров
|«Зенит»
|«Ростов»
|«Зенит»
|ЦСКА
|«Спартак»
|«Зенит»
|«Зенит»
|«Зенит»
|«Зенит»
|«Динамо»
|по итогам сезона
|ЦСКА
|ЦСКА
|«Зенит»
|ЦСКА
|«Спартак»
|«Локомотив»
|«Зенит»
|«Зенит»
|«Зенит»
|«Зенит»
Первая пятёрка: самое интересное за десять лет
В сезоне-2012/2013 после пяти туров ЦСКА шёл шестым (девять очков), а по итогам 30 туров стал первым, обогнав «Зенит» на два очка. Тогда интересно сложилось с пятёркой – три команды, которые попали туда после пяти туров, в итоге свалились в середину таблицы. «Локомотив» шёл третьим, но стал девятым, «Терек» – был четвёртым, а закончил восьмым.
|Финал сезона. Первая пятёрка
|Место команды после пяти туров
|ЦСКА
|6
|«Зенит»
|1
|«Анжи»
|7
|«Спартак»
|2
|«Кубань»
|12
В следующем сезоне тоже сложилось интересно – ЦСКА, который стал чемпионом, после пяти туров шёл третьим, а «Зенит», занявший второе место, и вовсе четвёртым. Но мощнее выступил «Краснодар»: с 11-го места после старта поднялся в итоге на пятую строчку. А вот «Ростов», возглавлявший таблицу вначале, свалился на седьмое место, «Спартак» – со второго – на шестое.
|Финал сезона. Первая пятёрка
|Место команды после пяти туров
|ЦСКА
|3
|«Зенит»
|4
|«Локомотив»
|5
|«Динамо»
|6
|«Краснодар»
|11
Сезоне-2014/2015 для «Спартака» сложился идентично, а историю «Краснодара» повторил «Рубин» – девятое место после старта чемпионата и пятое по его итогам. С ЦСКА тоже сложилось интересно: девять очков в пяти турах (седьмое место) и 60 после 30 туров (второе место).
|Финал сезона. Первая пятёрка
|Место команды после пяти туров
|«Зенит»
|1
|ЦСКА
|7
|«Краснодар»
|4
|«Динамо»
|3
|«Рубин»
|9
Дальше пятёрки менялись несильно (команды переставлялись местами, но состав оставался плюс-минус тем же), а вот розыгрыш сезона-2018/2019 получился довольно неожиданным, если сравнивать расклады на старте и финише.
«Локомотив» тогда стал вторым, а после пяти туров шёл пятым, ЦСКА – был восьмым, а в итоге стал четвёртым. Но куда интереснее, что третье место занимал «Ростов», который к концовке вывалился из пятёрки и занял девятое место.
|Финал сезона. Первая пятёрка
|Место команды после пяти туров
|«Зенит»
|1
|«Локомотив»
|5
|«Краснодар»
|6
|ЦСКА
|8
|«Спартак»
|2
В сезоне-2020/2021 итоговая пятёрка отличалась от той, что сформировалась на старте, на две команды – к финалу чемпионата из неё выпали «Динамо» (седьмое место) и «Ахмат» (11-е место).
|Финал сезона. Первая пятёрка
|Место команды после пяти туров
|«Зенит»
|1
|«Спартак»
|2
|«Локомотив»
|10
|«Рубин»
|8
|«Сочи»
|3
Прошлый сезон, пожалуй, был самым непредсказуемым: по итогам пяти туров в тройке был «Рубин», который по окончании чемпионата вылетел в Первую лигу, «Локомотив» занимал четвёртое место, а после 30 туров оказался на шестой строчке.
|Финал сезона. Первая пятёрка
|Место команды после пяти туров
|«Зенит»
|2
|«Сочи»
|5
|«Динамо»
|1
|«Краснодар»
|9
|ЦСКА
|6
Команды на вылет: неожиданные расклады
В большинстве случаев команды, которые вылетали по итогам сезона, на старте сезона также оказывались в нижней части таблицы. Но исключения из этой закономерности есть! Так, «Динамо» в сезоне-2015/2016 после пяти туров шло седьмым, а в итоге оказалось на 15-й строчке. Похожая история произошла с «Аланией» в сезоне-2012/2013: команда на старте занимала восьмое место, а закончила чемпионат — на 16-м. Про мощное падение «Рубина» рассказали выше – за последние десять лет так никто не выступал.
Леонид Слуцкий
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Бонус: забитые мячи за первые пять туров. Этот сезон – рекордный!
Отрезок из пяти туров получился самым результативным в истории РПЛ – команды забили 123 мяча. Больше всего на счету «Спартака» – 14 голов.
|Сезон-2012/2013
|106
|Сезон-2013/2014
|108
|Сезон-2014/2015
|106
|Сезон-2015/2016
|87
|Сезон-2016/2017
|97
|Сезон-2017/2018
|84
|Сезон-2018/2019
|104
|Сезон-2019/2020
|95
|Сезон-2020/2021
|119
|Сезон-2021/2022
|113
|Сезон-2022/2023
|123
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