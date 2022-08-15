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РПЛ, сезон-2022/2023, «Спартак» возглавляет таблицу после пяти туров – статистика лидеров чемпионата за десять лет

Какие у «Спартака» шансы на чемпионство? Лидеры после пяти туров не всегда брали титул
Полина Куимова
Какие у «Спартака» шансы на чемпионство?
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Изучили статистику за последние десять лет.

В РПЛ прошло уже пять туров, по итогам которых начала проявляться группа лидеров. Пятёрка сейчас выглядит так: первое место занимает «Спартак», который набрал 13 очков, вторым идёт «Зенит» (11), далее — «Ростов» (11), ЦСКА (10) и «Сочи» (9).

Турнирная таблица РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Как думаете, сколько раз за последние десять лет команда, которая по итогам пяти туров шла первой, в итоге брала чемпионство? Мы изучили! И вот спойлер: такое случалось часто. А вот пятёрка лидеров к концу сезона порой менялась довольно неожиданно.

Небольшое предупреждение: это ретроспектива ради интереса, а не поиска каких-то скрытых смыслов.

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Первое место: по итогам пятого тура vs финал сезона

За десять сезонов команда, которая по итогам пяти туров шла первой, шесть раз стала чемпионом. В сезоне-2014/2015 «Зенит» начал с пяти побед (15 очков) и закончил чемпионат с 67 очками – отрыв от второго места составил семь очков. Похожая история была в следующем розыгрыше, когда ЦСКА тоже стартовал с победной пятиматчевой серии и завершил сезон на первом месте с 65 очками. Правда, отрыв был сильно меньше – «Ростов» отставал всего на два очка, и судьба чемпионства решалась в последнем туре: ЦСКА тогда обыграл «Рубин» в Казани и всё же забрал золотые медали.

«Спартак» в сезоне-2016/2017 шёл первым по итогам пяти туров и там же в итоге остался, завоевав чемпионство досрочно. Чуть помог «Зенит», который подступал к первой строчке, но не смог обыграть «Ахмат» дома.

«Спартак» празднует чемпионство

«Спартак» празднует чемпионство

Фото: РИА Новости

В сезоне-2017/2018 по итогам пяти туров «Зенит» и «Локомотив» набрали по 13 очков, но первой формально была петербургская команда (из-за разницы мячей). Однако чемпионом всё же стал «Локо», а вот «Зенит» рухнул на пятую строчку.

Потом было три сезона гегемонии «Зенита», и только в прошлом розыгрыше после пяти туров на первую строчку вырвалось «Динамо». Отрыв, правда, был совсем небольшой – всего одно очко.

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Первая пятёрка: самое интересное за десять лет

В сезоне-2012/2013 после пяти туров ЦСКА шёл шестым (девять очков), а по итогам 30 туров стал первым, обогнав «Зенит» на два очка. Тогда интересно сложилось с пятёркой – три команды, которые попали туда после пяти туров, в итоге свалились в середину таблицы. «Локомотив» шёл третьим, но стал девятым, «Терек» – был четвёртым, а закончил восьмым.

Финал сезона. Первая пятёркаМесто команды после пяти туров
ЦСКА6
«Зенит»1
«Анжи»7
«Спартак»2
«Кубань»12

В следующем сезоне тоже сложилось интересно – ЦСКА, который стал чемпионом, после пяти туров шёл третьим, а «Зенит», занявший второе место, и вовсе четвёртым. Но мощнее выступил «Краснодар»: с 11-го места после старта поднялся в итоге на пятую строчку. А вот «Ростов», возглавлявший таблицу вначале, свалился на седьмое место, «Спартак» – со второго – на шестое.

Финал сезона. Первая пятёркаМесто команды после пяти туров
ЦСКА3
«Зенит»4
«Локомотив»5
«Динамо»6
«Краснодар»11

Сезоне-2014/2015 для «Спартака» сложился идентично, а историю «Краснодара» повторил «Рубин» – девятое место после старта чемпионата и пятое по его итогам. С ЦСКА тоже сложилось интересно: девять очков в пяти турах (седьмое место) и 60 после 30 туров (второе место).

Финал сезона. Первая пятёркаМесто команды после пяти туров
«Зенит»1
ЦСКА7
«Краснодар»4
«Динамо»3
«Рубин»9

Дальше пятёрки менялись несильно (команды переставлялись местами, но состав оставался плюс-минус тем же), а вот розыгрыш сезона-2018/2019 получился довольно неожиданным, если сравнивать расклады на старте и финише.

«Локомотив» тогда стал вторым, а после пяти туров шёл пятым, ЦСКА – был восьмым, а в итоге стал четвёртым. Но куда интереснее, что третье место занимал «Ростов», который к концовке вывалился из пятёрки и занял девятое место.

Финал сезона. Первая пятёркаМесто команды после пяти туров
«Зенит»1
«Локомотив»5
«Краснодар»6
ЦСКА8
«Спартак»2

В сезоне-2020/2021 итоговая пятёрка отличалась от той, что сформировалась на старте, на две команды – к финалу чемпионата из неё выпали «Динамо» (седьмое место) и «Ахмат» (11-е место).

Финал сезона. Первая пятёркаМесто команды после пяти туров
«Зенит»1
«Спартак»2
«Локомотив»10
«Рубин»8
«Сочи»3

Прошлый сезон, пожалуй, был самым непредсказуемым: по итогам пяти туров в тройке был «Рубин», который по окончании чемпионата вылетел в Первую лигу, «Локомотив» занимал четвёртое место, а после 30 туров оказался на шестой строчке.

Финал сезона. Первая пятёркаМесто команды после пяти туров
«Зенит»2
«Сочи»5
«Динамо»1
«Краснодар»9
ЦСКА6

Команды на вылет: неожиданные расклады

В большинстве случаев команды, которые вылетали по итогам сезона, на старте сезона также оказывались в нижней части таблицы. Но исключения из этой закономерности есть! Так, «Динамо» в сезоне-2015/2016 после пяти туров шло седьмым, а в итоге оказалось на 15-й строчке. Похожая история произошла с «Аланией» в сезоне-2012/2013: команда на старте занимала восьмое место, а закончила чемпионат — на 16-м. Про мощное падение «Рубина» рассказали выше – за последние десять лет так никто не выступал.

Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бонус: забитые мячи за первые пять туров. Этот сезон – рекордный!

Отрезок из пяти туров получился самым результативным в истории РПЛ – команды забили 123 мяча. Больше всего на счету «Спартака» – 14 голов.

Сезон-2012/2013106
Сезон-2013/2014108
Сезон-2014/2015106
Сезон-2015/201687
Сезон-2016/201797
Сезон-2017/201884
Сезон-2018/2019104
Сезон-2019/202095
Сезон-2020/2021119
Сезон-2021/2022113
Сезон-2022/2023123
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