Какие у «Спартака» шансы на чемпионство? Лидеры после пяти туров не всегда брали титул

В РПЛ прошло уже пять туров, по итогам которых начала проявляться группа лидеров. Пятёрка сейчас выглядит так: первое место занимает «Спартак», который набрал 13 очков, вторым идёт «Зенит» (11), далее — «Ростов» (11), ЦСКА (10) и «Сочи» (9).

Турнирная таблица РПЛ

Как думаете, сколько раз за последние десять лет команда, которая по итогам пяти туров шла первой, в итоге брала чемпионство? Мы изучили! И вот спойлер: такое случалось часто. А вот пятёрка лидеров к концу сезона порой менялась довольно неожиданно.

Небольшое предупреждение: это ретроспектива ради интереса, а не поиска каких-то скрытых смыслов.

Первое место: по итогам пятого тура vs финал сезона

За десять сезонов команда, которая по итогам пяти туров шла первой, шесть раз стала чемпионом. В сезоне-2014/2015 «Зенит» начал с пяти побед (15 очков) и закончил чемпионат с 67 очками – отрыв от второго места составил семь очков. Похожая история была в следующем розыгрыше, когда ЦСКА тоже стартовал с победной пятиматчевой серии и завершил сезон на первом месте с 65 очками. Правда, отрыв был сильно меньше – «Ростов» отставал всего на два очка, и судьба чемпионства решалась в последнем туре: ЦСКА тогда обыграл «Рубин» в Казани и всё же забрал золотые медали.



«Спартак» в сезоне-2016/2017 шёл первым по итогам пяти туров и там же в итоге остался, завоевав чемпионство досрочно. Чуть помог «Зенит», который подступал к первой строчке, но не смог обыграть «Ахмат» дома.

«Спартак» празднует чемпионство Фото: РИА Новости

В сезоне-2017/2018 по итогам пяти туров «Зенит» и «Локомотив» набрали по 13 очков, но первой формально была петербургская команда (из-за разницы мячей). Однако чемпионом всё же стал «Локо», а вот «Зенит» рухнул на пятую строчку.



Потом было три сезона гегемонии «Зенита», и только в прошлом розыгрыше после пяти туров на первую строчку вырвалось «Динамо». Отрыв, правда, был совсем небольшой – всего одно очко.

первое место 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 после пяти туров «Зенит» «Ростов» «Зенит» ЦСКА «Спартак» «Зенит» «Зенит» «Зенит» «Зенит» «Динамо» по итогам сезона ЦСКА ЦСКА «Зенит» ЦСКА «Спартак» «Локомотив» «Зенит» «Зенит» «Зенит» «Зенит»

Первая пятёрка: самое интересное за десять лет

В сезоне-2012/2013 после пяти туров ЦСКА шёл шестым (девять очков), а по итогам 30 туров стал первым, обогнав «Зенит» на два очка. Тогда интересно сложилось с пятёркой – три команды, которые попали туда после пяти туров, в итоге свалились в середину таблицы. «Локомотив» шёл третьим, но стал девятым, «Терек» – был четвёртым, а закончил восьмым.

Финал сезона. Первая пятёрка Место команды после пяти туров ЦСКА 6 «Зенит» 1 «Анжи» 7 «Спартак» 2 «Кубань» 12

В следующем сезоне тоже сложилось интересно – ЦСКА, который стал чемпионом, после пяти туров шёл третьим, а «Зенит», занявший второе место, и вовсе четвёртым. Но мощнее выступил «Краснодар»: с 11-го места после старта поднялся в итоге на пятую строчку. А вот «Ростов», возглавлявший таблицу вначале, свалился на седьмое место, «Спартак» – со второго – на шестое.

Финал сезона. Первая пятёрка Место команды после пяти туров ЦСКА 3 «Зенит» 4 «Локомотив» 5 «Динамо» 6 «Краснодар» 11

Сезоне-2014/2015 для «Спартака» сложился идентично, а историю «Краснодара» повторил «Рубин» – девятое место после старта чемпионата и пятое по его итогам. С ЦСКА тоже сложилось интересно: девять очков в пяти турах (седьмое место) и 60 после 30 туров (второе место).

Финал сезона. Первая пятёрка Место команды после пяти туров «Зенит» 1 ЦСКА 7 «Краснодар» 4 «Динамо» 3 «Рубин» 9

Дальше пятёрки менялись несильно (команды переставлялись местами, но состав оставался плюс-минус тем же), а вот розыгрыш сезона-2018/2019 получился довольно неожиданным, если сравнивать расклады на старте и финише.

«Локомотив» тогда стал вторым, а после пяти туров шёл пятым, ЦСКА – был восьмым, а в итоге стал четвёртым. Но куда интереснее, что третье место занимал «Ростов», который к концовке вывалился из пятёрки и занял девятое место.

Финал сезона. Первая пятёрка Место команды после пяти туров «Зенит» 1 «Локомотив» 5 «Краснодар» 6 ЦСКА 8 «Спартак» 2

В сезоне-2020/2021 итоговая пятёрка отличалась от той, что сформировалась на старте, на две команды – к финалу чемпионата из неё выпали «Динамо» (седьмое место) и «Ахмат» (11-е место).

Финал сезона. Первая пятёрка Место команды после пяти туров «Зенит» 1 «Спартак» 2 «Локомотив» 10 «Рубин» 8 «Сочи» 3

Прошлый сезон, пожалуй, был самым непредсказуемым: по итогам пяти туров в тройке был «Рубин», который по окончании чемпионата вылетел в Первую лигу, «Локомотив» занимал четвёртое место, а после 30 туров оказался на шестой строчке.

Финал сезона. Первая пятёрка Место команды после пяти туров «Зенит» 2 «Сочи» 5 «Динамо» 1 «Краснодар» 9 ЦСКА 6

Команды на вылет: неожиданные расклады

В большинстве случаев команды, которые вылетали по итогам сезона, на старте сезона также оказывались в нижней части таблицы. Но исключения из этой закономерности есть! Так, «Динамо» в сезоне-2015/2016 после пяти туров шло седьмым, а в итоге оказалось на 15-й строчке. Похожая история произошла с «Аланией» в сезоне-2012/2013: команда на старте занимала восьмое место, а закончила чемпионат — на 16-м. Про мощное падение «Рубина» рассказали выше – за последние десять лет так никто не выступал.

Леонид Слуцкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бонус: забитые мячи за первые пять туров. Этот сезон – рекордный!

Отрезок из пяти туров получился самым результативным в истории РПЛ – команды забили 123 мяча. Больше всего на счету «Спартака» – 14 голов.