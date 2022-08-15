«Барселона» запросила у «Челси» € 30 млн за Обамеянга. Это приоритетный игрок для Тухеля

«Барселона» готова отпустить нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в «Челси» за € 30 млн. Синие готовы потратить сумму существенно ниже, но габонец является приоритетным вариантом для главного тренера Томаса Тухеля. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, наставник «Барселоны» Хави не хочет отпускать футболиста, однако в сделку может быть включён защитник Маркос Алонсо.



33-летний Обамеянг перешёл в «Барселону» свободным агентом в январе 2022 года. В 24 матчах за команду он забил 13 голов и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.



Пьер-Эмерик, родившийся во французском городе Лаваль, предпочёл выступать за сборную Габона, хотя до этого играл за молодёжную сборную Франции и получил предложение от команды Италии U21.

Видеообзор. «Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:

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