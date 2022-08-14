В «Челси» готовы удвоить зарплату Пьер-Эмерика Обамеянга

Лондонский «Челси» продолжает интересоваться нападающим «Барселоны» Пьер-Эмериком Обамеянгом. Каталонцы отклонили предложение о покупке 33-летнего габонца за € 14 млн и готовы расстаться с ним за сумму, превышающую € 20 млн. «Челси» сделал новое предложение, по которому готов удвоить зарплату форварда. Об этом сообщает Relevo.
Обамеянг перешёл в «Барселону» свободным агентом в январе 2022 года. В 24 матчах за команду он забил 13 голов и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
Пьер-Эмерик, родившийся во французском городе Лаваль, предпочёл выступать за сборную Габона, хотя до этого играл за молодёжную сборную Франции и получил предложение от команды Италии U21.
Видеообзор. «Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:
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