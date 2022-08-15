Юрген Клопп: все стремятся создавать новые турниры, но никто не думает о футболистах

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о нехватке времени на отдых у футболистов.



«Я знаю, что такое работа. Не хочу никого обидеть, просто хочу ещё раз отметить, что футбол не работает без игроков и по-настоящему хорош только тогда, когда на поле выходят лучшие. Чеферин выходит и говорит, что другие люди работают гораздо больше. Я знаю это, мистеру Чеферину не стоило об этом говорить.



Все стремятся создавать новые турниры, но никто не думает об игроках. Никто. Теперь расширили чемпионат мира, чтобы другие команды тоже могли принять участие. Расширяется и чемпионат Европы. Просто потрясающе! Нужно найти разумное решение. И оно явно не состоит в том, чтобы постоянно изобретать новые турниры или расширять их. Это безумие.



Я прекрасно понимаю, что отлично зарабатываю на жизнь всей этой историей. У меня достаточно времени на отпуск. У игроков его нет. Мы должны это изменить», — приводит слова Клоппа Kicker.

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