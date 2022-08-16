Осимхен: помогаю Кварацхелии освоиться в «Наполи». Мы хорошо дружим с ним

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен оценил игру полузащитника Хвичи Кварацхелии в матче 1-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (5:2). Он отметил, что хорошо общается с грузинским новичком команды, помогает ему адаптироваться в клубе.



«За две минуты до гола Кварацхелия сказал мне, что я забью. Мы хорошо дружим с ним. Я здесь три года и сейчас помогаю ему освоиться. Мы уже поняли в команде, что это за футболист», — цитирует Осимхена DAZN.



В матче 1-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Верона» принимала «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась победой гостей со счётом 5:2.



Голы за неаполитанскую команду в этой встрече забили футболисты Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен, Пётр Зелиньски, Станислав Лоботка и Маттео Политано. Примечательно, что Кварацхелия, для которого этот матч стал дебютом в Серии А, также отдал результативную передачу.

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