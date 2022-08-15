Гол и передача Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Верону» в матче Серии А
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В матче 1-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Верона» принимала «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Голы за неаполитанскую команду в этой встрече забили футболисты Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен, Пётр Зелиньски, Станислав Лоботка и Маттео Политано. Примечательно, что Кварацхелия, для которого этот матч стал дебютом в Серии А, также отдал результативную передачу. За «Верону» забитыми мячами отметились нападающие Кевин Ласанья и Тома Анри.
В следующем туре чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Наполи» сыграет с клубом «Монца», а «Верона» встретится с «Болоньей». Действующим чемпионом Италии является «Милан».
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