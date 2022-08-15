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Гол и передача Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Верону» в матче Серии А

Гол и передача Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Верону» в матче Серии А
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В матче 1-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Верона» принимала «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Голы за неаполитанскую команду в этой встрече забили футболисты Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен, Пётр Зелиньски, Станислав Лоботка и Маттео Политано. Примечательно, что Кварацхелия, для которого этот матч стал дебютом в Серии А, также отдал результативную передачу. За «Верону» забитыми мячами отметились нападающие Кевин Ласанья и Тома Анри.

В следующем туре чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Наполи» сыграет с клубом «Монца», а «Верона» встретится с «Болоньей». Действующим чемпионом Италии является «Милан».

Италия - Серия А. 1-й тур
15 августа 2022, понедельник. 19:30 МСК
Верона
Верона
Окончен
2 : 5
Наполи
Неаполь
1:0 Ласанья – 29'   1:1 Кварацхелия – 37'   1:2 Осимхен – 45+3'   2:2 Анри – 48'   2:3 Зелиньски – 55'   2:4 Лоботка – 65'   2:5 Политано – 79'
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