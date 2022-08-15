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«Ливерпуль» в меньшинстве сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в домашнем матче АПЛ

«Ливерпуль» в меньшинстве сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в домашнем матче АПЛ
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В матче второго тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Ливерпуль» принимал «Кристал Пэлас». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 32-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха. Результативную передачу отдал полузащитник Эберечи Эзе. На 57-й минуте главный арбитр Пол Тирни показал прямую красную карточку форварду «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу за толчок соперника. Через 4 минуты нападающий мерсисайдского клуба Луис Диас сравнял счёт, забив гол после передачи хавбека Джеймса Милнера.

В следующем туре английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Кристал Пэлас» проведёт встречу с «Астон Виллой». Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
15 августа 2022, понедельник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Заха – 32'   1:1 Диас – 61'
Удаления: Нуньес – 57' / нет
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