«Спартак» сводит с ума, а «Зенит» не монолит. Обзор 5-го тура РПЛ

Представляем 14-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 5-й тур РПЛ. «Локомотив» оказался в унизительном положении, «Зенит» с большим трудом одолел ЦСКА, а «Спартак» катком проехался по «Сочи» и свёл всех с ума. Но и это не всё: в Нижнем Новгороде прошёл теневой матч тура, а «Торпедо» и «Химки» разочаровали.

Наш подкаст теперь можно слушать!

Таймкоды:



0:00 — Всем привет!

0:17 — Наказание для Андрея!

1:13 — «Зенит» не такой уж и грозный? ЦСКА бодался!

12:54 — «Локомотив» проживает на дне океана.

18:55 — «Динамо» и «Краснодар» — сырые. А Сафонов обезумел.

24:38 — «Спартак» пробудил тру-фана, помогите!

35:22 — Что ещё было в туре? Дикий матч в Нижнем, ужасное «Торпедо» и плохие «Химки» после Юрана.