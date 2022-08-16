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«Спартак» сводит с ума, а «Зенит» не монолит. Обзор 5-го тура РПЛ

«Спартак» сводит с ума, а «Зенит» не монолит. Обзор 5-го тура РПЛ
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Представляем 14-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 5-й тур РПЛ. «Локомотив» оказался в унизительном положении, «Зенит» с большим трудом одолел ЦСКА, а «Спартак» катком проехался по «Сочи» и свёл всех с ума. Но и это не всё: в Нижнем Новгороде прошёл теневой матч тура, а «Торпедо» и «Химки» разочаровали.

Наш подкаст теперь можно слушать!

Таймкоды:

0:00 — Всем привет!
0:17 — Наказание для Андрея!
1:13 — «Зенит» не такой уж и грозный? ЦСКА бодался!
12:54 — «Локомотив» проживает на дне океана.
18:55 — «Динамо» и «Краснодар» — сырые. А Сафонов обезумел.
24:38 — «Спартак» пробудил тру-фана, помогите!
35:22 — Что ещё было в туре? Дикий матч в Нижнем, ужасное «Торпедо» и плохие «Химки» после Юрана.

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