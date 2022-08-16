В чём феномен Абаскаля в «Спартаке». Рассказывают футболисты команды

В эти дни Гильермо Абаскаль – национальный герой района Тушино. Его команда хлопнула «Сочи» 3:0 и взлетела на первое место. Счастье, вакханалия, гордость – болельщики «Спартака» соскучились по всем этим чувствам. Однако в теплые августовские дни они по праву могут ловить фрагменты счастья. «Спартак» закономерно в лидерах. В клубе классная атмосфера и крутой тренер. Кстати, «Спартак» только раз лидировал в чемпионате после пяти туров за последние 10 лет. Угадаете, в каком сезоне?

Но пока вернёмся к Абаскалю. Сейчас каждый причастный к «Спартаку» пытается понять главное: в чём феномен этого никому не известного испанца. Можно бесконечно рассуждать о тактике. О гениальной схеме в четыре защитника, ромбе в центре поля и новой роли Соболева. Но согласитесь, много тренеров со времён Карреры по разному расставляли игроков. Кто-то лучше – как Тедеско. Кто-то хуже – как Кононов. Однако глобальный вывод один: «Спартак» никогда всерьёз не называли претендентом на золото. Теперь называют. И точно не из-за тактических идей тренера. Он за короткое время изменил ауру команды. Как Гильермо это удалось?

Кажется, игроки «Спартака» сами этого пока особо не понимают. Мы разобрали цитаты разных футболистов о тренере и сделали некоторые выводы.

Квинси Промес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вот, например, цитата Наиля Умярова, который стабильно заиграл при новом тренере:

«Что изменил Абаскаль? Тяжело ответить. Так сложились обстоятельства. Нужно провести так качественно весь сезон. А потом будем говорить. Когда новый тренер приходит, разница есть всегда. У каждого свой подход. Подход Ваноли был плохой? При чём тут это? Я не говорил этого. Просто разный подход – разные схемы, сочетания, тренировки. Сейчас так сложилось, что мы победили в четырёх матчах подряд», – сказал он после матча с «Сочи».

А вот что отметил Промес, который поработал с разными тренерами в Европе.

«Что изменил Абаскаль? У него отличный коннект с командой, четыре победы подряд. Дальше у нас тяжёлая игра с «Динамо». Мы провели отличную работу с Абаскалем, очень тяжело работаем на неделе. Мы очень быстро поняли его требования. Респект ему. Он говорит на многих языках, отличная коммуникация», – отметил голландец.

Итак, отмечаем два пункта: слова Умярова, у которого Абаскаль изменил всё. И Промеса, у которого главное – коннект с командой и тяжелый цикл перед матчами.

Квинси Промес и Гильермо Абаскаль Фото: spartak.com

Идём дальше – вот цитата Даниила Хлусевича.

«Понял ли я Абаскаля как тренера? Вся команда поняла его ещё во время сборов. Мы провели достаточно много времени. Он многое изменил в работе. Что именно? Не буду говорить. Нужно работать, верить в себя и в свою команду. Если все игроки поверят в себя, то «Спартак» станет чемпионом, — сказал Хлусевич в конце июля «Р Спорту».

И Михаила Игнатова, который также добавлял, что после тренировок лично остаётся с Абаскалем и работает индивидуально.

«Классный тренер, мы хорошо понимаем друг друга. У Гильермо очень качественные и продуктивные тренировки. Он привнёс свежие идеи – лично я учусь у него многим вещам. Это круто! Ещё бросается в глаза то, насколько детально мы разбираем каждого нового соперника… Базовые вещи уже закрепились в головах. С каждым днём понимаем Абаскаля всё лучше и лучше. Ещё есть много нюансов, над которыми стоит поработать. Надеюсь, мы будем и дальше прибавлять вместе с тренером, – сказал игрок «СЭ».

От Хлусевича мы получили посыл про то, что команде не пришлось привыкать к тренеру и он сразу стал доносить свои идеи понятным языком. От Игнатова – то, что тренер работает с некоторыми игроками индивидуально. И детально разбирает соперника.

Александр Соболев Фото: spartak.com

И последние слова — Соболева.

«У нас отличный тренер и прекрасная атмосфера в команде, все довольны. Мы отлично понимаем идеи главного тренера. Например, по ходу матча очень редко выбиваем мяч или используем длинные передачи. Гильермо хочет, чтобы мы играли низом, рисковали и обостряли. То же самое происходит и на тренировках. На поле мы ведем себя более раскрепощенно, это его требование. Мне такой подход нравится. Тем более что выигрываем!» — добавил Александр

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Итак, ключевые особенности Абаскаля по версии игроков «Спартака»:

Объяснил, что хочет видеть, уже на первом сборе. Ноль проблем с коммуникацией и пониманием. Постоянный коннект с командой. Благодаря этому не напрягаются даже из-за тяжёлых тренировочных циклов. Подробнейший разбор каждого соперника. Возможно, до Абаскаля такого не было. Индивидуальная работа «главный тренер — футболист». Раскрепощение на играх – требование Гильермо.

Важно и как сам главный тренер описывает свою роль в результатах. Ноль внимания к себе – вся слава игрокам.

«Победа никогда не бывает тренерской. Со мной работают порядка 30 человек, это победа всего коллектива. Я верю в работу, ежедневную кропотливую работу. Всё решают детали. На поле выходят футболисты, это их заслуга. Именно они воплощают то, над чем мы работаем каждый день. Как они настраиваются на игру, их менталитет победителя – всё это дает результат. Никакого секрета тут нет, – сказал Гильермо после «Сочи».

Пока всё смотрится даже слишком хорошо, чтобы быть правдой. А помните про пять туров и лидерство в самом начале? Так вот, единственный раз за 10 лет это было в чемпионском сезоне при Каррере.

Готов ли «Спартак» повторить?