Источник: «Челси» согласовал шестилетний контракт с хавбеком «Интера»

Лондонский «Челси» в ближайшее время подпишет 6-летний контракт с полузащитником миланского «Интера» Чезаре Казадеем. Соглашение с 19-летним футболистом уже заключено, английский клуб заплатит за его переход € 15 млн + бонусы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Казадей — воспитанник «Чезены». В «Интере» Чезаре оказался в 2018 году и с тех пор ещё не дебютировал за первую команду «нерадзурри». Его соглашение с итальянским клубом истекает в 2024-м.
Казадей играет на позиции центрального полузащитника, но может сыграть как атакующего, так и оборонительного хавбека. Футболист активно привлекается к играм за молодёжную сборную Италии (12 матчей, три гола, результативная передача).
У кого в АПЛ — самый крупный контракт? Видеоролик:
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