«Уфа» в скором времени объявит имя нового главного тренера

Футбольный клуб Мелбет Первой лиги «Уфа» в скором времени объявит о назначении нового главного тренера команды. Согласно официальному телеграм-каналу, временно исполняющий обязанности главного тренера Сергей Томаров вернётся на работу руководителем школы ФК «Уфа», а в четверг новый наставник уфимцев проведёт первую тренировку.
Напомним, «Уфа» объявила о назначении Сергея Томарова на пост исполняющего обязанности главного тренера команды 15 июля этого года. Вместе с Томаровым в тренерский штаб «Уфы» вошли специалисты Николай Сафрониди и Артур Шайбеков, а также тренер вратарей Ринат Камалов.
На данный момент «Уфа» занимает 11-е место в Мелбет Первой лиге. У команды на счету семь очков после пяти проведённых игр. В следующем туре клуб встретится с «Волгарём».
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