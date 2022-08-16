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В «Уфе» рассказали, пригласят ли Урунова, если он расторгнет контракт со «Спартаком»

В «Уфе» рассказали, пригласят ли Урунова, если он расторгнет контракт со «Спартаком»
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном приглашении полузащитника Остона Урунова в команду в случае расторжения его контракта со «Спартаком».

«Спартак» расторгает контракт с Уруновым? Так они давно хотят это сделать. Пригласим ли его, если расторгнут? У нас легионерские позиции закрыты», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года за € 1 млн. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до июня 2025 года. В «Спартаке» полузащитник зарабатывает € 50 тыс. в месяц. Всего за московский клуб Урунов провёл девять матчей и забил один мяч. Прошлый сезон Остон провёл в «Уфе» на правах аренды.

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