Тренер «Сочи» Гаранин: Кассьерра пока не до конца вник в футбольные детали «Зенита»

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался об адаптации футболистов Родригао и Матео Кассьерры в «Зените».



«Родри и Матео были очень важными футболистами. Возможно, в какой-то момент мы видели в них системообразующих игроков, наряду с ещё несколькими нашими ребятами. Если говорить по-тренерски, то нам жаль, что сейчас у нас нет ни Родригао, ни Кассьерры. Матео мы не застали, но Родригао работал с нами, и мы убедились – он один из лучших защитников РПЛ в агрессивной игре, при начале атак, в оборонительных действиях, да и по чтению игры. Но все эти переходы – это футбол.



Матео надо чуть больше времени для адаптации в команде, чем Родригао. Может быть, пока он не до конца вник в футбольные детали «Зенита». Но я не сомневаюсь, что он будет играть так же ярко, как в том сезоне в «Сочи», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.