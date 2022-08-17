В «Уфе» объяснили отставку Томарова с поста главного тренера клуба

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал отставку главного тренера команды Сергея Томарова и перевод его на старую должность руководителя школы ФК «Уфа».

«Было ясно сразу, что Томаров не будет долго тренером. После предсезонки надо было смотреть, что будет с командой. Сергей понимал, как всё будет. После победы же не увольняют, так что он всё понимал. Остаётся в структуре клуба», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, «Уфа» объявила о назначении Сергея Томарова на пост исполняющего обязанности главного тренера команды 15 июня этого года. Вместе с Томаровым в тренерский штаб «Уфы» вошли специалисты Николай Сафрониди и Артур Шайбеков, а также тренер вратарей Ринат Камалов. Сегодня клуб заявил о снятии Томарова с должности главного тренера.



На данный момент «Уфа» занимает 11-е место в Мелбет Первой лиге. У команды на счету семь очков после пяти проведённых игр. В следующем туре клуб встретится с «Волгарём».

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