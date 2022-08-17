Хавбек «Спартака» Виктор Мозес успешно прооперирован. Восстановление займёт шесть месяцев

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес перенёс операцию в Германии, сообщает пресс-служба московского клуба. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Восстановление футболиста займёт около шести месяцев.

«Желаем Виктору успешной реабилитации и ждём его скорейшего возвращения на поле!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Напомним, в первом тайме матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (2:0) Виктор Мозес получил травму, из-за которой не смог продолжить игру и был заменён. Позже стало известно, что из-за повреждения ахиллова сухожилия футболист выбыл на длительный срок и будет вынужден перенести операцию.

После пяти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, имея в активе 13 очков.