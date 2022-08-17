Роналду получил предупреждение от полиции по делу о разбитом телефоне болельщика
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был предупреждён полицией Мерсисайда. Португалец проходил в качестве обвиняемого по делу о разбитом телефоне болельщика. Об этом сообщает Mirror.
По информации источника, форвард добровольно явился в отдел полиции, где был допрошен. Дело ограничилось вынесением условного предупреждения. На данный момент разбирательство окончено.
Напомним, после поражения в матче с «Эвертоном» (0:1) в сезоне-2021/2022 португалец, следовавший в подтрибунное помещение, выбил из рук фаната телефон. Пострадавшим оказался 14-летний аутист, который впервые посещал футбольный матч.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-Лиге:
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