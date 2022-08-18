Наилю Измайлову предложили стать генеральным директором «Спартака»
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Исполнительному директору Первой лиги Наилю Измайлову предложили занять пост генерального директора «Спартака». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«В «Спартаке» ведут поиск человека на пост генерального директора клуба вместо Евгения Мележикова. Одним из основных кандидатов для «ЛУКОЙЛа» является Наиль Измайлов, который сейчас является и. о. руководителя ФНЛ. С Измайловым уже прошла встреча, на которой ему предложили должность гендиректора клуба. Сам же Измайлов сомневается, что это ему нужно», — добавил источник «Чемпионата».
Измайлов уже работал в «Спартаке», где занимал пост вице-президента клуба. Недавно из клуба ушёл Лука Каттани, занимавший позицию спортивного директора красно-белых.
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