Швейцарский голкипер мёнхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер отреагировал на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». Как сообщает журналист SkySports Марлон Ирлбахер, вратарь польщён интересом со стороны «красных дьяволов», но не хотел бы этим переходом рисковать местом в составе сборной накануне чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре.



По сведениям журналиста, информация об интересе «Манчестер Юнайтед» к Зоммеру действительно верна. Однако сама сделка мало вероятна, в том числе и из-за нежелания перехода со стороны самого голкипера. Напомним, ранее сообщалось, что Зоммер находится в шорт-листе «красных дьяволов» на роль резервного вратаря команды.



В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги Ян Зоммер провёл 33 матча, в которых пропустил 60 мячей. Также на счету футболиста одна голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает швейцарца в € 5 млн.

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