«Челси» в официальном заявлении назвал идиотами людей, оскорбивших Сона на почве расизма

Лондонский «Челси» выразил официальную позицию касательно инцидента на «Стэмфорд Бридж» во время лондонского дерби с «Тоттенхэмом» 14 августа. В адрес корейского нападающего «шпор» Сон Хын Мина демонстрировались расистские жесты.
«Футбольный клуб «Челси» считает любую форму дискриминационного поведения абсолютно отвратительной. Этому нет места ни в «Челси», ни в любом из наших сообществ.
«Челси» постоянно заявлял об абсолютной нетерпимости к дискриминационному поведению, но всё еще есть такие идиоты, которые присоединяются к этому клубу в качестве так называемых «фанатов», что позорит ФК «Челси», наших тренеров, игроков, персонал и наших истинных сторонников.
Мы расследуем этот инцидент, и, если личность виновных будет установлена, клуб примет самые решительные меры», – гласит заявление на официальном сайте «Челси».
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