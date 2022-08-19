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«Челси» в официальном заявлении назвал идиотами людей, оскорбивших Сона на почве расизма

«Челси» в официальном заявлении назвал идиотами людей, оскорбивших Сона на почве расизма
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Лондонский «Челси» выразил официальную позицию касательно инцидента на «Стэмфорд Бридж» во время лондонского дерби с «Тоттенхэмом» 14 августа. В адрес корейского нападающего «шпор» Сон Хын Мина демонстрировались расистские жесты.

«Футбольный клуб «Челси» считает любую форму дискриминационного поведения абсолютно отвратительной. Этому нет места ни в «Челси», ни в любом из наших сообществ.

«Челси» постоянно заявлял об абсолютной нетерпимости к дискриминационному поведению, но всё еще есть такие идиоты, которые присоединяются к этому клубу в качестве так называемых «фанатов», что позорит ФК «Челси», наших тренеров, игроков, персонал и наших истинных сторонников.

Мы расследуем этот инцидент, и, если личность виновных будет установлена, клуб примет самые решительные меры», – гласит заявление на официальном сайте «Челси».

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