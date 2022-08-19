Создатель Медиалиги: у ребят из «Чертаново» дрожали колени. 2DROTS для них кумиры

Основатель Медиалиги Николай Осипов поделился мнением о матче 1/256 финала Фонбет Кубка России, в котором любительская команда 2DROTS обыграла «Чертаново» со счётом 3:0.
«О таком результате можно было только мечтать. Ещё вчера в это никто не верил. У того же «Зоркого» играли взрослые ребята, они дали бой «Амкалу». Матч действительно был на три результата. У 2DROTS матч сложился иначе. Многим ребятам из «Чертаново» нет даже 20 лет. Эти мальчишки выросли на 2DROTS. Ребята сыграли против своих кумиров, у них дрожали коленки. Для них это сравни моему поколению, которое выросло на Зидане, Бекхэме, Роналдиньо и Ривалдо. Этот фактор сыграл свою роль. Не умаляю заслуг ребят из 2DROTS и тренера Дмитрия Кузнецова, который обучил и построил очень крутую команду. Женя и Некит (Евгений Бабенко и Никита Панасюк – создатели команды. – Прим. «Чемпионата») приложили очень много сил, чтобы их парни были на том уровне, на котором сейчас находятся, но есть икс-фактор.
После матча «Амкала» и «Зоркого» разлетелось много крылатых фраз. Говорили: «Да что там эти блогеры?» Теперь команды, которые встретятся с «Амкалом» и 2DROTS в следующем этапе, будут настраиваться на них по-другому, 100%», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 19 августа 2022
-
18:04
-
17:55
-
17:50
-
17:40
-
17:31
-
17:28
-
17:25
-
17:15
-
17:07
-
16:53
-
16:47
-
16:43
-
16:36
-
16:29
-
16:23
-
16:10
-
16:07
-
15:51
-
15:49
-
15:40
-
15:36
-
15:36
-
15:14
-
15:10
-
15:04
-
14:55
-
14:50
-
14:49
-
14:36
-
14:25
-
14:21
-
14:00
-
14:00
-
13:56
-
13:48