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Создатель Медиалиги: у ребят из «Чертаново» дрожали колени. 2DROTS для них кумиры

Создатель Медиалиги: у ребят из «Чертаново» дрожали колени. 2DROTS для них кумиры
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Основатель Медиалиги Николай Осипов поделился мнением о матче 1/256 финала Фонбет Кубка России, в котором любительская команда 2DROTS обыграла «Чертаново» со счётом 3:0.

«О таком результате можно было только мечтать. Ещё вчера в это никто не верил. У того же «Зоркого» играли взрослые ребята, они дали бой «Амкалу». Матч действительно был на три результата. У 2DROTS матч сложился иначе. Многим ребятам из «Чертаново» нет даже 20 лет. Эти мальчишки выросли на 2DROTS. Ребята сыграли против своих кумиров, у них дрожали коленки. Для них это сравни моему поколению, которое выросло на Зидане, Бекхэме, Роналдиньо и Ривалдо. Этот фактор сыграл свою роль. Не умаляю заслуг ребят из 2DROTS и тренера Дмитрия Кузнецова, который обучил и построил очень крутую команду. Женя и Некит (Евгений Бабенко и Никита Панасюк – создатели команды. – Прим. «Чемпионата») приложили очень много сил, чтобы их парни были на том уровне, на котором сейчас находятся, но есть икс-фактор.

После матча «Амкала» и «Зоркого» разлетелось много крылатых фраз. Говорили: «Да что там эти блогеры?» Теперь команды, которые встретятся с «Амкалом» и 2DROTS в следующем этапе, будут настраиваться на них по-другому, 100%», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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