Силкин: в дерби со «Спартаком» хочется сюрпризов от «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями перед дерби бело-голубых со «Спартаком» в 6-м туре РПЛ.
«В дерби хочется сюрпризов от «Динамо». Будет непросто — «Спартак» неплохо стартовал. Перед игрой, на мой взгляд, фаворит именно «Спартак». Но это ни о чём не говорит. Матчи между «Динамо» и «Спартаком» всегда получаются бескомпромиссными и не зависят от того, какие места команды занимают. Хочется положительного результата от «Динамо» завтра. Дополнительная мотивация у «Динамо»? Со «Спартаком» не нужно дополнительной мотивации. Все прекрасно понимают, что это за матч», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Встреча «Динамо» и «Спартака» состоится завтра, 20 августа, и начнётся в 17:30 мск.
- 19 августа 2022
-
19:20
-
19:18
-
19:17
-
19:15
-
19:13
-
19:00
-
18:59
-
18:51
-
18:44
-
18:40
-
18:36
-
18:36
-
18:24
-
18:22
-
18:15
-
18:04
-
17:55
-
17:50
-
17:40
-
17:31
-
17:28
-
17:25
-
17:15
-
17:07
-
16:53
-
16:47
-
16:43
-
16:36
-
16:29
-
16:23
-
16:10
-
16:07
-
15:51
-
15:49
-
15:40