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Силкин: в дерби со «Спартаком» хочется сюрпризов от «Динамо»

Силкин: в дерби со «Спартаком» хочется сюрпризов от «Динамо»
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями перед дерби бело-голубых со «Спартаком» в 6-м туре РПЛ.

«В дерби хочется сюрпризов от «Динамо». Будет непросто — «Спартак» неплохо стартовал. Перед игрой, на мой взгляд, фаворит именно «Спартак». Но это ни о чём не говорит. Матчи между «Динамо» и «Спартаком» всегда получаются бескомпромиссными и не зависят от того, какие места команды занимают. Хочется положительного результата от «Динамо» завтра. Дополнительная мотивация у «Динамо»? Со «Спартаком» не нужно дополнительной мотивации. Все прекрасно понимают, что это за матч», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Встреча «Динамо» и «Спартака» состоится завтра, 20 августа, и начнётся в 17:30 мск.

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