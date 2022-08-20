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Стало известно, когда Каземиро проведёт прощальную пресс-конференцию в «Реале»

Стало известно, когда Каземиро проведёт прощальную пресс-конференцию в «Реале»
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Мадридский «Реал» официально подтвердил трансфер бразильского полузащитника Каземиро в английский «Манчестер Юнайтед».

«Мадридский «Реал» всегда был и будет домом Каземиро, и мы желаем ему и всей его семье удачи в этой новой главе его жизни», – гласит публикация на официальном сайте «сливочных».

Испанский клуб выразил благодарность бразильскому полузащитнику, который стал частью истории «Реала», и акцентировал внимание на 18 трофеях, которые футболист выиграл с командой. Каземиро пять раз становился победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал клубный чемпионат мира, трижды – Суперкубок УЕФА, трижды становился чемпионом Испании, один раз – обладателем Кубка Испании. Также в его активе три Суперкубка страны.

В понедельник, 22 августа, в 12:30 мск «Реал» проведёт специальное мероприятие с участием президента клуба Флорентино Переса, в ходе которого попрощается с Каземиро. Сразу после него футболист даст последнюю пресс-конференцию в статусе игрока мадридского клуба.

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