Стало известно, когда Каземиро проведёт прощальную пресс-конференцию в «Реале»

Мадридский «Реал» официально подтвердил трансфер бразильского полузащитника Каземиро в английский «Манчестер Юнайтед».



«Мадридский «Реал» всегда был и будет домом Каземиро, и мы желаем ему и всей его семье удачи в этой новой главе его жизни», – гласит публикация на официальном сайте «сливочных».



Испанский клуб выразил благодарность бразильскому полузащитнику, который стал частью истории «Реала», и акцентировал внимание на 18 трофеях, которые футболист выиграл с командой. Каземиро пять раз становился победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал клубный чемпионат мира, трижды – Суперкубок УЕФА, трижды становился чемпионом Испании, один раз – обладателем Кубка Испании. Также в его активе три Суперкубка страны.



В понедельник, 22 августа, в 12:30 мск «Реал» проведёт специальное мероприятие с участием президента клуба Флорентино Переса, в ходе которого попрощается с Каземиро. Сразу после него футболист даст последнюю пресс-конференцию в статусе игрока мадридского клуба.