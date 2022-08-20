Луис Суарес дал совет Дарвину Нуньесу после его стычки с игроком «Кристал Пэлас»

35-летний уругвайский нападающий «Насьоналя» Луис Суарес посоветовал нынешнему форварду мерсисайдцев Дарвину Нуньесу вести себя спокойнее после стычки 23-летнего футболиста с защитником «Кристал Пэлас» Йокаимом Андерсоном в матче 2-го тура АПЛ сезона-2022/2023.



«Я поговорил с ним, потому что он только начинает, и я хотел дать ему понять, что отныне игроки соперника будут искать его в два или три раза чаще.

Тем более в Англии. Он слышит это от дурака, который совершал ошибки и страдал за них, но падение и повторное вставание сделали меня сильнее. Не давай им больше шансов, будет только хуже.

Он очень умён в этом плане, и я думаю, что он попытается изменить эту ситуацию. Это всё не имеет большого значения, мы все совершали ошибки, нас всех удаляли. Проблема в том, что он только что приехал туда, а в Англии, мягко говоря, из всего делают большую проблему», — сказал Суарес в интервью Telemundo.

Напомним, во время матча 2-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» (1:1) защитник гостей Йоаким Андерсен активно выражал своё недовольство действиями игрока мерсисайдского клуба и толкнул его в спину. После этого Нуньес развернулся и боднул защитника. Главный рефери поединка Пол Тирни показал прямую красную карточку нападающему «Ливерпуля».

Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса. Видеоролик: