Луис Суарес дал совет Дарвину Нуньесу после его стычки с игроком «Кристал Пэлас»

35-летний уругвайский нападающий «Насьоналя» Луис Суарес посоветовал нынешнему форварду мерсисайдцев Дарвину Нуньесу вести себя спокойнее после стычки 23-летнего футболиста с защитником «Кристал Пэлас» Йокаимом Андерсоном в матче 2-го тура АПЛ сезона-2022/2023.
«Я поговорил с ним, потому что он только начинает, и я хотел дать ему понять, что отныне игроки соперника будут искать его в два или три раза чаще.
Тем более в Англии. Он слышит это от дурака, который совершал ошибки и страдал за них, но падение и повторное вставание сделали меня сильнее. Не давай им больше шансов, будет только хуже.
Он очень умён в этом плане, и я думаю, что он попытается изменить эту ситуацию. Это всё не имеет большого значения, мы все совершали ошибки, нас всех удаляли. Проблема в том, что он только что приехал туда, а в Англии, мягко говоря, из всего делают большую проблему», — сказал Суарес в интервью Telemundo.
Напомним, во время матча 2-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» (1:1) защитник гостей Йоаким Андерсен активно выражал своё недовольство действиями игрока мерсисайдского клуба и толкнул его в спину. После этого Нуньес развернулся и боднул защитника. Главный рефери поединка Пол Тирни показал прямую красную карточку нападающему «Ливерпуля».
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса. Видеоролик:
- 20 августа 2022
-
09:12
-
08:41
-
08:40
-
08:04
-
07:58
-
07:49
-
07:30
-
07:16
-
07:07
-
06:55
-
06:42
-
06:03
-
05:24
-
05:01
-
04:40
-
03:13
-
02:43
-
02:32
-
02:07
-
01:57
-
01:39
-
01:20
-
01:09
-
01:06
-
00:51
-
00:38
-
00:32
-
00:30
-
00:09
- 19 августа 2022
-
23:53
-
23:49
-
23:41
-
23:40
-
23:26
-
23:18