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Игрок «Кристал Пэлас» — о стычке с Нуньесом: я сильно раздражал его, и он поступил глупо

Игрок «Кристал Пэлас» — о стычке с Нуньесом: я сильно раздражал его, и он поступил глупо
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Защитник «Кристал Пэлас» Йоаким Андерсен прокомментировал конфликт с нападающим «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом во время матча 2-го тура английской Премьер-лиги. Напомним, форвард был удалён после того, как боднул Андерсена.

«На протяжении всего матча я находился рядом с Дарвином, сильно его раздражал и хорошо с ним справлялся. Думаю, именно поэтому он был зол на меня. Он первым толкнул меня в одном из эпизодов, и я сказал, что он не должен этого делать. Я тоже был напряжён. Затем он боднул меня, что, на мой взгляд, действительно глупо. Так что это чистая красная карточка», — приводит слова Андерсена Evening Standard.

Напомним, матч 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» завершился ничьей со счётом 1:1.

Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса

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