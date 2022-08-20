Антони не тренировался с «Аяксом». Он показывает боссам, что хочет в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Аякса» Антони давит на руководство голландского клуба. Форвард хочет перебраться в команду английской Премьер-лиги, но боссы амстердамцев его не отпускают. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, Антони сегодня не тренировался с «Аяксом», потому что он хочет в перейти в «Манчестер Юнайтед». Он действительно давит на руководство.

В прошлом сезоне Антони принял участие в 33 встречах за нидерландский клуб во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.

Антони хорошо знаком главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу, который ранее возглавлял «Аякс». Напомним, английский клуб неудачно стартовал в новом сезоне, команда потерпела два поражения в АПЛ.

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