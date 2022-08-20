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Гончаренко — о возвращении в РПЛ: соскучился по запаху травы

Гончаренко — о возвращении в РПЛ: соскучился по запаху травы
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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко рассказал, как готовил команду к матчу с «Пари Нижний Новгород» в рамках шестого тура Российской Премьер Лиги сезона-2022/2023.

«Вернулся в Екатеринбург с отличным настроением. Уже соскучился по работе и запаху травы, который очень манит. И команда хорошо приняла. Понятно, что у нас есть видение того, как исправить ситуацию. Путём тренировок и теории пытались что-то поменять и вселить в команду больше уверенности. То место, на котором находится «Урал», не соответствует уровню команды», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Гончаренко совсем недавно заменил Игоря Шалимова на посту главного тренера «Урала». Екатеринбургская команда по итогам пяти туров занимала последнее место в РПЛ.

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