Экс-президент «Локомотива» раскритиковал Мампасси после удаления в матче с «Химками»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал защитника московского клуба Марка Мампасси за удаление по ходу встречи с «Химками».



«Игра удалась «Локомотиву». Первый тайм был хорош. Видно было, что команда сделала выводы. На пользу пошло закрытие на базе, что я не приветствовал, но пошло на пользу. Вышел в очень хорошем состоянии «Локомотив». Самое главное, что достучались до иностранцев, которые выглядели не совсем хорошо.



Беда в том, что в «Локомотиве» всегда есть человек, который может подпортить. То Бека-Бека, то Мампасси. Не потому что он плохой как человек. А потому, что он всегда позиционно проигрывает: он слабый игрок по мастерству.



Тренеры должны это понимать: он всё время позиционно проигрывает. Проиграл в очередной раз, пришлось фолить — удаление. Хотя я его не считаю справедливым. Второй тайм сломался, пришлось весь тайм обороняться», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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