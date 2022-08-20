Сеад Хакшабанович объяснил причину приостановки контракта с «Рубином» в марте

Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович объяснил решение приостановить контракт с казанской командой во второй части прошлого сезона. 23-летний черногорец воспользовался правилом ФИФА для иностранных футболистов и перешёл в шведский «Юргорден».
«Мои родители не могли спать по ночам. Я знал об этом, поэтому также мучался от этого. Они читали новости и знали о ситуации больше, чем я. Мы постоянно говорили по телефону. Из-за всего этого я не мог сконцентрироваться на футболе, это было тревожное время.
Однако несмотря на всё, я могу лишь выразить слова благодарности казанскому «Рубину». Мне понравилось быть там, а реальная ситуация в городе мало отличилась от того, что было до 24 февраля. Я не жалею, что перешёл в этот клуб», — приводит слова Хакшабановича The Scottish Sun.
- 20 августа 2022
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