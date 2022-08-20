Овечкин с сыном наносил удар, Умярова успокаивали партнёры. Фото победы «Динамо»

20 августа на стадионе «ВТБ Арена» проходило московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры. Встреча закончилась минимальной победой домашней команды со счётом 1:0.

На 26-й минуте мяч срезался с ноги Наиля Умярова и попал точно к Константину Тюкавину, который сблизился со штрафной площадью и реализовал выход один на один с Александром Селиховым. На 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник «Динамо» Николо Моро за фол на Квинси Промесе.



Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал собственную результативную ошибку в матче 6-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Единственный мяч Константин Тюкавин забил после результативной ошибки Умярова. Он сделал неудачную передачу назад, подарив сопернику выход один на один.



«Я сам не понял, как произошла ошибка. Бывает такое. Не знаю, что сказать. Попал мяч в опорную ногу. Как бороться с таким чувством? Самое главное — забыть об этом. К сожалению, не смогли забить», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.