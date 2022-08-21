Йоканович: не надо забывать, что это первая домашняя победа над «Спартаком» за 14 лет

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович акцентировал внимание журналистов на том, что его команде удалось прервать серию игр со «Спартаком» без побед.



«В четырёх из шести стартовых матчей мы сыграли на ноль, и это очень важно в футболе. Мы играем так, чтобы побеждать. Я не думаю, что нам нужно было действовать по-другому против «Спартака» или в предыдущих матчах. Мы стараемся играть надёжно в обороне и действовать остро в атаке.



«Спартак» – очень мастеровитая команда, и всё равно мы создали много моментов, трижды попали в каркас ворот. Да, мы могли направить игру в более спокойное русло, забей мы второй гол. И не надо забывать, что это первая домашняя победа над «Спартаком» за 14 лет. Сегодня я очень горжусь всей командой», – цитирует Йокановича официальный сайт «Динамо».



Напомним, в субботу, 20 августа, «Динамо» одержало победу в московском дерби благодаря голу Константина Тюкавина на 27-й минуте.

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