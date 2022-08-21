«Добро пожаловать, король!» Фанаты «Адана Демирспор» тепло встретили Дзюбу в соцсетях
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Болельщики «Адана Демирспор» тепло встретили 33-летнего российского нападающего Артёма Дзюбу.
Футболист после перехода в «Адана Демирспор» сделал ряд публикаций в соцсетях. Турецкие фанаты оставили под ними множество комментариев, большая часть из которых — позитивные.
Некоторые из болельщиков писали:
- «Добро пожаловать, король!»
- «Теперь пусть Суперлига боится!»
- «Как гласит русская пословица: если ты заставляешь медведя танцевать, то медведь сам решает, когда закончится танец. Добро пожаловать, русский»
- «У шашлыка есть король»
- «Дзюба — терминатор»
- «Добро пожаловать в Турцию! Мы тебя поддержим, тебе просто нужно отдаваться на поле»
- «Артём, я твой самый большой поклонник, не делай мне больно, подпишись на меня»
- «Дзюба – синяя молния!»
- «Теперь этой команде по силам обыграть «ПСЖ»
- «Добро пожаловать, большой нападающий».
*все комментарии переведены с турецкого и английского языков
Напомним, накануне Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона. Всего за карьеру Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами.
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