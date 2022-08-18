Дзюба совершил большую ошибку. Ужасный выбор клуба для продолжения карьеры

Артём Дзюба разочаровал. Многие ждали яркого приключения, но получили нечто посредственное. Дзюба – в «Адана Демирспор». До сегодняшнего дня большинство даже не знали, что такой клуб существует. И вряд ли кто-то тут же станет его поклонником. Да, за «Адану» рабоной забивал Марио Балотелли, но это единственный хайлайт за последний год. Типичный середняк Турции, который совсем недавно поднялся в элиту. С предсказуемой стратегией – позвать звёзд-стариков, разбавить их молодыми воспитанниками и пытаться кого-то обыграть. У клуба Дзюбы, кстати, неплохо получилось – девятое место в первом же сезоне после возвращения в элиту. Но опять же – разве такого мы ожидали?

Дзюба так уверенно уходил из «Зенита», что логично было предположить – это шаг в конкретное место. А не в статус свободного агента, которого пристраивают во все клубы мира. Но вышло именно так – с момента ролика у «Газпром Арены» прошло почти три месяца. За это время появился миллион слухов – от клубов из Западной Европы до Ближнего Востока. Всем вроде был нужен Дзюба, но конкретных предложений никто не делал. Параллельно агенты убеждали нас, что нападающий всего лишь ждёт лучшего варианта и никуда не торопится. Но теперь ощущение, что лучших вариантов просто не было.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ради чего Артём уходил из «Зенита»?

Давайте сравним то, от чего Дзюба отказался, и то, что он получил.

«Зенит» предлагал ему обновить контракт на два года либо 1+1. Да, с уменьшением зарплаты. И без статуса главного нападающего клуба. Но Артём мог остаться в городе, в котором ему комфортно, получать хороший кэш и пару раз в месяц выходить на поле. И, возможно, стать лучшим бомбардиром команды даже со скамейки.

«Адана Демирспор» дал Дзюбе контракт по схеме 1+1, вряд ли выдающуюся зарплату и ноль гарантий места в основе. Там до сих пор есть Балотелли – главный нападающий прошлого сезона, конечно, может покинуть клуб, но пока до этого далеко. Есть и несколько чуть менее статусных конкурентов. Город, который по инфраструктуре прилично хуже Петербурга. И клуб, который в лучшем случае поборется за 5-7-е место.

И в чём Артём выиграл? Ощущение, что ни в чём. Ладно бы он перешёл в «Трабзонспор», который борется за группу Лиги чемпионов. Или в «Фенербахче» – будущего участника Лиги Европы. Или хотя бы в «Галатасарай» – клуб с историей. И жил бы в Стамбуле. Но нет – он получил гарантированное место на один сезон в команде-ноунейме из мрачного промышленного города.

А потом его просто могут выкинуть. Вдруг не получится стать основным нападающим? А если не играешь, то надолго в Турции не задерживаешься.

Переход в «Адана Демирспор» просто ужасный выбор игрока. Лучше бы он пошёл в «Рубин». А мы ждали грандиозного приключения. Похоже, зря.