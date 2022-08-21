Модрич обошёл Роналду по числу матчей за «Реал»
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Полузащитник Лука Модрич поднялся на четвёртое место в рейтинге легионеров по количеству матчей за мадридский «Реал». 36-летний хорват обошёл в этом списке Криштиану Роналду.
Накануне Модрич сыграл за «Реал» в матче 2-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (4:1). Эта встреча стала для хорвата 439-й в футболке «Королевского клуба» во всех турнирах. На счету Роналду числится 438 матчей в составе мадридцев.
Топ-5 легионеров по числу матчей за «Реал»:
- Карим Бензема – 608 матчей;
- Марсело – 546 матчей;
- Роберто Карлос – 527 матчей;
- Лука Модрич – 439 матчей;
- Криштиану Роналду – 438 матчей.
Напомним, в недавнем матче с «Сельтой» хорватский хавбек Лука Модрич отметился потрясающим голом дальним ударом.
Гол Модрича дальним ударом в «девятку»:
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