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Модрич обошёл Роналду по числу матчей за «Реал»

Модрич обошёл Роналду по числу матчей за «Реал»
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Полузащитник Лука Модрич поднялся на четвёртое место в рейтинге легионеров по количеству матчей за мадридский «Реал». 36-летний хорват обошёл в этом списке Криштиану Роналду.

Накануне Модрич сыграл за «Реал» в матче 2-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (4:1). Эта встреча стала для хорвата 439-й в футболке «Королевского клуба» во всех турнирах. На счету Роналду числится 438 матчей в составе мадридцев.

Топ-5 легионеров по числу матчей за «Реал»:

  1. Карим Бензема – 608 матчей;
  2. Марсело – 546 матчей;
  3. Роберто Карлос – 527 матчей;
  4. Лука Модрич – 439 матчей;
  5. Криштиану Роналду – 438 матчей.

Напомним, в недавнем матче с «Сельтой» хорватский хавбек Лука Модрич отметился потрясающим голом дальним ударом.

Гол Модрича дальним ударом в «девятку»:

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