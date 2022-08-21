Модрич обошёл Роналду по числу матчей за «Реал»

Полузащитник Лука Модрич поднялся на четвёртое место в рейтинге легионеров по количеству матчей за мадридский «Реал». 36-летний хорват обошёл в этом списке Криштиану Роналду.

Накануне Модрич сыграл за «Реал» в матче 2-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (4:1). Эта встреча стала для хорвата 439-й в футболке «Королевского клуба» во всех турнирах. На счету Роналду числится 438 матчей в составе мадридцев.

Топ-5 легионеров по числу матчей за «Реал»:

Карим Бензема – 608 матчей; Марсело – 546 матчей; Роберто Карлос – 527 матчей; Лука Модрич – 439 матчей; Криштиану Роналду – 438 матчей.

Напомним, в недавнем матче с «Сельтой» хорватский хавбек Лука Модрич отметился потрясающим голом дальним ударом.

Гол Модрича дальним ударом в «девятку»:

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