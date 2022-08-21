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ЦСКА обыграл «Ахмат» в ярком матче 6-го тура РПЛ

ЦСКА обыграл «Ахмат» в ярком матче 6-го тура РПЛ
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Сегодня, 21 августа, в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА принимал грозненский «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:2 в пользу армейской команды. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

В первом тайме ЦСКА забил три мяча за пять минут — в период с 29-й по 35-ю минуту голами отметились Фёдор Чалов, Кирилл Набабкин и Хорхе Карраскаль. Однако «Ахмат» не расклеился, и уже на 40-й минуте Мохамед Конате отыграл один мяч. На 58-й минуте Бернард Бериша сократил отставание грозненцев до одного гола (2:3). Но финальное слово в матче осталось за армейцами: на 78-й минуте ворота соперника поразил Хесус Медина. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную победу ЦСКА.

Таким образом, ЦСКА набрал 13 очков в шести матчах и сравнялся со «Спартаком», лидирующим в соревнованиях. Однако шанс обойти московские клубы имеет «Зенит», у которого 11 очков и матч в запасе. «Ахмат» (8) — на восьмом месте в таблице.

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 29'   2:0 Набабкин – 33'   3:0 Карраскаль – 35'   3:1 Конате – 41'   3:2 Бериша – 58'   4:2 Медина – 78'
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