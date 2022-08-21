Анчелотти встал на защиту Азара после промаха Эдена с пенальти в матче с «Сельтой»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о полузащитнике Эдене Азаре, промахнувшемся с пенальти в матче 2-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (4:1).
«Эден мало играл, но он показал, что возвращается, Азар продемонстрировал свои качества. Не имеет значения, что он промазал с пенальти, он хорошо их зарабатывает и показывает, что возвращается к лучшей форме», — приводит слова Анчелотти Football Espana.
31-летний Азар стал футболистом «Реала» в 2019 году. В минувшем сезоне бельгийский футболист в 23 матчах во всех турнирах забил мяч и отдал две результативные передачи.
Вратарь «Сельты» берет пенальти от Азара и добивание от Бензема. Видеоролик:
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