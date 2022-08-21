«Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Кёльном» в матче 3-го тура Бундеслиги

Сегодня, 21 августа, на стадионе «Дойче Банк Парк» состоялся матч 3-го тура Бундеслиги, в котором «Айнтрахт» принимал «Кёльн». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск.
На протяжении всего первого тайма зрители забитых мячей не увидели. Хозяева встречи смогли порадовать болельщиков только под конец второго тайма. На 71-й минуте гол забил нападающий франкфуртской команды Даити Камада. Но «Айнтрахт» преимущества удержать не смог, и через 11 минут Ян Тильман сравнял счёт. Этот гол вызвал много вопросов у судей, однако после проверки системой VAR забитый мяч всё-таки был засчитан. В оставшееся время матча команды выйти вперёд не смогли, поэтому финальный свисток судьи зафиксировал ничью – 1:1.
«Айнтрахт» не побеждает уже третий матч подряд, имея всего одно очко в активе, а для «Кёльна» это уже вторая победа, после которой они смогли заработать семь очков. В следующем туре «Айнтрахт» в гостях играет с «Вердером», а «Кёльн» примет «Штутгарт».
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