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«Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Кёльном» в матче 3-го тура Бундеслиги

«Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Кёльном» в матче 3-го тура Бундеслиги
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Сегодня, 21 августа, на стадионе «Дойче Банк Парк» состоялся матч 3-го тура Бундеслиги, в котором «Айнтрахт» принимал «Кёльн». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск.

На протяжении всего первого тайма зрители забитых мячей не увидели. Хозяева встречи смогли порадовать болельщиков только под конец второго тайма. На 71-й минуте гол забил нападающий франкфуртской команды Даити Камада. Но «Айнтрахт» преимущества удержать не смог, и через 11 минут Ян Тильман сравнял счёт. Этот гол вызвал много вопросов у судей, однако после проверки системой VAR забитый мяч всё-таки был засчитан. В оставшееся время матча команды выйти вперёд не смогли, поэтому финальный свисток судьи зафиксировал ничью – 1:1.

«Айнтрахт» не побеждает уже третий матч подряд, имея всего одно очко в активе, а для «Кёльна» это уже вторая победа, после которой они смогли заработать семь очков. В следующем туре «Айнтрахт» в гостях играет с «Вердером», а «Кёльн» примет «Штутгарт».

Германия - Бундеслига. 3-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 Камада – 71'   1:1 Тильман – 82'
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