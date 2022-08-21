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«Ман Сити» уступает «Ньюкаслу» после первого тайма со счётом 1:2 в матче 3-го тура АПЛ

«Ман Сити» уступает «Ньюкаслу» после первого тайма со счётом 1:2 в матче 3-го тура АПЛ
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Сегодня, 21 августа, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» проходит матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл Юнайтед» дома принимает «Манчестер Сити». После первого тайма «горожане» уступают хозяевам поля со счётом 1:2.

Первый гол в матче забили игроки «Манчестер Сити» — на пятой минуте отличился полузащитник Илкай Гюндоган с передачи Бернарду Силвы. На 28-й минуте нападающий «Ньюкасла» Мигель Альмирон сравнял счёт в матче после голевой передачи Аллана Сент-Максимена. К этому голу у арбитров были вопросы, но судьи на VAR решили мяч засчитать. На 39-й минуте Сент-Максимен снова отдал голевую передачу – на этот раз на Каллума Уилсона, который смог вывести свою команду вперёд – 2:1.

Напомним, ранее в 3-м туре английской Премьер-лиги уже произошла сенсация, когда «Лидс Юнайтед» дома разгромно переиграл лондонский «Челси» со счётом 3:0.

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