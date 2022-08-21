«Манчестер Сити» вырвал ничью у «Ньюкасла», проигрывая по ходу встречи 1:3

Сегодня, 21 августа, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоялся матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Манчестер Сити».
Первый гол в матче забили игроки «Ман Сити» — на пятой минуте отличился полузащитник Илкай Гюндоган с передачи Бернарду Силвы. На 28-й минуте нападающий «Ньюкасла» Мигель Альмирон сравнял счёт в матче после голевой передачи Аллана Сент-Максимена. К этому голу у судьи были вопросы, но арбитры VAR решили мяч засчитать. На 39-й минуте Сент-Максимен снова отдал голевую передачу – на этот раз на Каллума Уилсона, который смог вывести свою команду вперёд – 2:1.
На 54-й минуте Киран Триппьер смог укрепить преимущество «сорок», но ненадолго. На 60-й минуте Эрлинг Холанд смог сократить отставание «горожан» после передачи Родри, а через четыре минуты Бернарду Силва смог сравнять счёт в матче после тонкой передачи Кевина Де Брёйне — 3:3. На 75-й минуте матча Киран Триппьер получил прямую красную карточку, но после просмотра повтора системой VAR он получил только жёлтую и на поле остался. В оставшееся игровое время команды забить в ворота друг друга не смогли, и финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат – 3:3.
«Ньюкасл» в следующем туре сыграет против «Вулверхэмптона», а «Манчестер Сити» дома примет «Кристал Пэлас».
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