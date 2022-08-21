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Лига 1: «Осер» победил в матче с четырьмя удалениями, а «Тулуза» упустила три очка

Лига 1: «Осер» победил в матче с четырьмя удалениями, а «Тулуза» упустила три очка
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Сегодня, 21 августа, состоялись встречи в рамках 3-го тура французской Лиги 1. В прошедших матчах можно отметить первую победу «Осера» в чемпионате, а также голевую ничью «Тулузы» и «Лорьяна».

В своём гостевом матче «Осер» пропустил первым – на 39-й минуте Мамаду Сако смог отличиться за «Монпелье». Но на 46-й минуте хозяева остались в меньшинстве – поле покинул Халил Файад за прямую красную карточку. На 51-й минуте составы уравнялись – у «Осера» ушёл с поля М’Байе Ньянг, тоже получив красную. На 70-й минуте гости смогли сравнять счёт матча – отличился Жоя Да Кошта, а через пять минут полузащитник Матис Отре реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд. В оставшееся время зрители увидели ещё два удаления – сначала на 88-й минуте автор первого гола «Осера» Да Кошта получил вторую жёлтую и ушёл с поля, а на последней минуте раньше времени ушёл Тежи Саванье, получив прямую красную карточку. Итоговый результат матча — победа «Осера» со счётом 2:1.

Франция - Лига 1. 3-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
1 : 2
Осер
Осер
1:0 Сако – 39'   1:1 Да Кошта – 70'   1:2 Отре – 75' (пен)
Удаления: Файад – 46', Саванье – 90+4' / Ньянг – 51', Да Кошта – 88'

В домашней встрече «Тулузы» у хозяев возникли проблемы в самом начале матча – через две минуты после стартового свистка Арман Лорьенте забил за «Лорьян». На 31-й минуте «Тулуза» сравняла – забил Рафаэл Ратан, а на 64-й минуте Тейс Даллинга вывел хозяев вперёд. Но на 80-й минуте нападающий «Лорьяна» Ибраима Коне был точен с 11-метровой отметки и свёл встречу к ничьей – 2:2.

Франция - Лига 1. 3-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
2 : 2
Лорьян
Лорьян
0:1 Лорьенте – 2'   1:1 Ратан – 31'   2:1 Даллинга – 64'   2:2 Коне – 80' (пен)

Результаты других встреч представлены ниже.

Франция - Лига 1. 3-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 18:05 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
2 : 1
Аяччо
Аяччо
1:0 Терье – 18'   1:1 Эль-Идрисси – 57'   2:1 Теате – 62'
Удаления: Угочукву – 90+1', Сален – -5' / нет
Франция - Лига 1. 3-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
1 : 3
Брест
Брест
0:1 ле Дуарон – 10'   0:2 ле Дуарон – 38'   0:3 Дари – 65'   1:3 Буфаль – 70'
Удаления: Шабанович – 34' / нет
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