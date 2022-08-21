Лига 1: «Осер» победил в матче с четырьмя удалениями, а «Тулуза» упустила три очка

Сегодня, 21 августа, состоялись встречи в рамках 3-го тура французской Лиги 1. В прошедших матчах можно отметить первую победу «Осера» в чемпионате, а также голевую ничью «Тулузы» и «Лорьяна».



В своём гостевом матче «Осер» пропустил первым – на 39-й минуте Мамаду Сако смог отличиться за «Монпелье». Но на 46-й минуте хозяева остались в меньшинстве – поле покинул Халил Файад за прямую красную карточку. На 51-й минуте составы уравнялись – у «Осера» ушёл с поля М’Байе Ньянг, тоже получив красную. На 70-й минуте гости смогли сравнять счёт матча – отличился Жоя Да Кошта, а через пять минут полузащитник Матис Отре реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд. В оставшееся время зрители увидели ещё два удаления – сначала на 88-й минуте автор первого гола «Осера» Да Кошта получил вторую жёлтую и ушёл с поля, а на последней минуте раньше времени ушёл Тежи Саванье, получив прямую красную карточку. Итоговый результат матча — победа «Осера» со счётом 2:1.

В домашней встрече «Тулузы» у хозяев возникли проблемы в самом начале матча – через две минуты после стартового свистка Арман Лорьенте забил за «Лорьян». На 31-й минуте «Тулуза» сравняла – забил Рафаэл Ратан, а на 64-й минуте Тейс Даллинга вывел хозяев вперёд. Но на 80-й минуте нападающий «Лорьяна» Ибраима Коне был точен с 11-метровой отметки и свёл встречу к ничьей – 2:2.

Результаты других встреч представлены ниже.