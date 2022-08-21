Мбаппе забил самый быстрый гол в Лиге 1 с начала ведения статистики Opta

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил самый быстрый гол в истории Лиги 1 со времён начала ведения статистики Opta (с сезона 2006/2007).



Событие произошло на девятой секунде матча, когда Мбаппе сразу после розыгрыша мяча получил мяч от Лионеля Месси, после чего французский нападающий беспрепятственно переиграл вратаря. После этого «ПСЖ» довёл победу до разгромной — финальный свисток арбитра, прозвучавший за 10 секунд до номинального окончания основного времени игры, сигнализировал о победе парижан со счётом 7:1.



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