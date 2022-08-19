Мбаппе просил руководство «ПСЖ» убрать из команды аргентинцев

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе просил президента клуба Нассера Аль-Хелаифи убрать из команды аргентинскую диаспору, утверждает UOL Esporte. По данным источника, французский нападающий после подписания нового контракта с клубом начал вести себя иначе. Он недоволен партнёрами по команде, а претензии Мбаппе связаны с формированием аргентинской группировки.



В настоящее время за «ПСЖ» выступают аргентинцы Лионель Месси, Мауро Икарди и Леандро Паредес. В прошлом сезоне в команде был их соотечественник Анхель Ди Мария. Кроме того, с аргентинцами тесно общаются испанец Андер Эррера, бразилец Неймар и костариканец Кейлор Навас.



Ранее уже сообщалось о конфликте Мбаппе с Неймаром. Позднее СМИ утверждали, что футболисты примирились.