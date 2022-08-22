Гасперини высказался об игре Малиновского с «Миланом», где ему удалось отметиться голом

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о выступлении 29-летнего украинского полузащитника Руслана Малиновского в матче первого тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:1), в котором хавбеку удалось отметиться забитым мячом.
«Такие игры, как «Миланом», это матчи, в которых удобен Малиновский, но, когда мы играем против закрытых команд, мне нужны профильные нападающие. Руслан очень часто играл у меня, он вышел с «Сампдорией», получал игровую практику в товарищеских встречах. В том, что я могу просить нападающих на трансферном рынке нет ничего нового.
Я считаю, что в играх такого типа на этой позиции всё нормально, но в других мы расплачивались за отсутствие настоящих форвардов, чаще находящихся в нужных зонах. Не случайно «Наполи», «Ювентус», «Рома» и другие берут больше таких игроков.
Он приходил сюда как креативный полузащитник, но мы приспосабливали их с Пашаличем к роли нападающих. Если он нападающий, тогда я не могу требовать чёткого выполнения моих идей», — приводит слова Гасперини Football-Italia.
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