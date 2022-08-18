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«Марсель» ведёт переговоры о трансфере Малиновского

«Марсель» ведёт переговоры о трансфере Малиновского
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Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, «Марсель» ведёт переговоры с «Аталантой» о подписании Руслана Малиновского. Украинский полузащитник хочет получить новый вызов.

В прошлом сезоне итальянской Серии А Малиновский принял участие в 30 играх. На счету украинского футболиста шесть голов и четыре голевые передачи. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Малиновский принял участие в матче с «Сампдорией» (2:0) и отметился результативной передачей.

Ранее в «Марсель» перешёл защитник «Манчестер Сити» Исса Каборе.

Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб:

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