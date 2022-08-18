«Марсель» ведёт переговоры о трансфере Малиновского
Поделиться
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, «Марсель» ведёт переговоры с «Аталантой» о подписании Руслана Малиновского. Украинский полузащитник хочет получить новый вызов.
В прошлом сезоне итальянской Серии А Малиновский принял участие в 30 играх. На счету украинского футболиста шесть голов и четыре голевые передачи. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Малиновский принял участие в матче с «Сампдорией» (2:0) и отметился результативной передачей.
Ранее в «Марсель» перешёл защитник «Манчестер Сити» Исса Каборе.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб:
Комментарии
- 18 августа 2022
-
20:44
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:35
-
19:59
-
19:59
-
19:47
-
19:41
-
19:30
-
19:07
-
18:55
-
18:47
-
18:45
-
18:42
-
18:32
-
18:17
-
17:51
-
17:51
-
17:39
-
17:24
-
17:05
-
16:53
-
16:52
-
16:40
-
16:33
-
16:27
-
16:24
-
16:05
-
15:57
-
15:25
-
15:17
-
15:13
-
15:05
-
15:01
Партнерский контент