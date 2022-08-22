Кононов: Абаскалю в «Спартаке» намного легче, чем было мне. Ему дали сыгранный состав

Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о прогрессе красно-белых под руководством молодого испанца Гильермо Абаскаля. По словам отечественного специалиста, Абаскаль имеет наигранный состав, поэтому ему намного легче. Напомним, сейчас Кононов возглавляет тульский «Арсенал».
«Удивлён ли я тем, как быстро Абаскаль поставил игру в «Спартаке»? Ну, думаю, уже был состав наигранный и здесь ему намного легче, чем было мне. Когда у меня 15 игроков ушли и пришли другие 15. А здесь был наигранный состав, Кубок взяли, ребята подросли. В этом плане полегче, но то, что он поставил игру в такой короткий срок, это видно — молодец.
Какие мысли у меня насчёт того, что при мне Цорн менял состав «Спартака»? Какие мысли… Тогда была реформа в «Спартаке». Концепция была такая, что должны были прийти другие футболисты. Не хочу говорить об этом. Всегда руководствуюсь только своей работой. Если я делаю результат, значит, всё нормально. Если нет, то жизнь сейчас такая, что никто никого не ждёт», — приводит слова Кононова «РБ Спорт».
- 22 августа 2022
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