Дзюба и Ракицкий — в стартовом составе на матч с «Фенербахче»
Поделиться
Нападающий Артём Дзюба и защитник Ярослав Ракицкий попали в стартовый состав клуба «Адана Демирспор» на матч с «Фенербахче», сообщает пресс-служба клуба из города Адана.
Состав «Адана Демирспор»: Эртач Озбир, Йонас Свенссон, Самет Акайдын, Ярослав Ракицкий, Кевин Родригеш, Баду Н'Диайе, Гёкхан Инлер, Давид Акинтола, Юнес Беланда, Генри Оньекуру, Артём Дзюба.
Состав «Фенербахче»: Алтай Байындыр, Маурисио Лемос, Аттила Салаи, Луан Перес, Виллиан Арау, Миха Зайц, Ферди Кадыоглу, Линкольн, Эмре Мор, Эннер Валенсия, Сердар Дурсун.
Матч состоится сегодня, 22 августа, и начнётся в 21:45 мск. Встреча станет гостевой для команды Дзюбы и Ракицкого и пройдёт на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.
Комментарии
- 22 августа 2022
-
22:17
-
22:02
-
21:46
-
21:41
-
21:33
-
21:30
-
21:11
-
21:07
-
21:04
-
20:51
-
20:47
-
20:41
-
20:36
-
20:35
-
20:34
-
20:20
-
20:14
-
20:09
-
20:04
-
19:54
-
19:46
-
19:46
-
19:26
-
19:24
-
19:07
-
19:01
-
18:51
-
18:29
-
18:19
-
18:10
-
18:08
-
18:04
-
17:55
-
17:43
-
17:40
Партнерский контент