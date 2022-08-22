Дзюба и Ракицкий — в стартовом составе на матч с «Фенербахче»

Нападающий Артём Дзюба и защитник Ярослав Ракицкий попали в стартовый состав клуба «Адана Демирспор» на матч с «Фенербахче», сообщает пресс-служба клуба из города Адана.

Состав «Адана Демирспор»: Эртач Озбир, Йонас Свенссон, Самет Акайдын, Ярослав Ракицкий, Кевин Родригеш, Баду Н'Диайе, Гёкхан Инлер, Давид Акинтола, Юнес Беланда, Генри Оньекуру, Артём Дзюба.

Состав «Фенербахче»: Алтай Байындыр, Маурисио Лемос, Аттила Салаи, Луан Перес, Виллиан Арау, Миха Зайц, Ферди Кадыоглу, Линкольн, Эмре Мор, Эннер Валенсия, Сердар Дурсун.

Матч состоится сегодня, 22 августа, и начнётся в 21:45 мск. Встреча станет гостевой для команды Дзюбы и Ракицкого и пройдёт на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.