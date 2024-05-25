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Гендиректор «Химок»: у нас есть все шансы войти в десятку РПЛ

Гендиректор «Химок»: у нас есть все шансы войти в десятку РПЛ
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленёв считает, что подмосковная команда может закончить сезон-2024/2025 в первой десятке Российской Премьер-Лиги.

— Насколько амбициозны будут «Химки» в РПЛ?
— Думаю, у нас есть все шансы войти в десятку. Встречи в рамках Кубка показали высокий потенциал команды,.

— Кто для вас лучший игрок «Химок» в этом сезоне?
— Не хочу отмечать кого-то отдельно, потому что каждый игрок вложил силы в результат. На поле выходит команда, и победы достигаются только так, — приводит слова Оленёва «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее подмосковные «Химки» досрочно обеспечили себе выход в Российскую Премьер-Лигу. Подопечные Андрея Талалаева вернулись в высший дивизион спустя год после вылета.

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