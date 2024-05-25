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Дмитрий Аленичев: РПЛ интересна, всё решается в последнем туре, но лига не стала сильнее

Дмитрий Аленичев: РПЛ интересна, всё решается в последнем туре, но лига не стала сильнее
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Бывший полузащитник и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о характере интриги чемпионства в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги за тур до окончания розыгрыша чемпионата.

— Вас удивит, если в итоге «Зенит» выиграет чемпионат? Ведь это самый слабый «Зенит» за последние несколько лет.
— Меня не удивит чемпионство «Зенита». Учитывая, как нестабильно играли «Зенит», «Динамо» и «Краснодар», первым способен стать любой. 30-й тур может преподнести сюрпризы. Подобно тем, что случались практически на протяжении всего сезона: «Краснодар» шёл в лидерах, затем «Зенит» оторвался на четыре очка от «Краснодара» и на восемь от «Динамо». В итоге сейчас «Зенит» в роли догоняющего.

Перед сезоном практически все футбольные болельщики были уверены, что «Зенит» выиграет чемпионат за два-три тура до конца. Такого не случилось. Да, РПЛ непредсказуема и интересна, потому что всё решается в последнем туре — как вверху турнирной таблицы, так и внизу. Но это не говорит о том, что Премьер-Лига стала сильнее, — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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